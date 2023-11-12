Опубликован финальный трейлер аниме про Скотта Пилигрима от Netflix

12 ноября на YouTube-канале Netflix вышел финальный трейлер аниме про Скотта Пилигрима под названием Scott Pilgrim Takes Off. В ролике показали взаимоотношения между двумя главными героями.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главных героев озвучили Майкл Сера (Скотт Пилигрим), Мэри Элизабет Уинстэд (Рамона Флауэрс), Киран Калкин (сосед Скотта), Крис Эванс (Лукас Ли), Бри Ларсон (бывшая девушка Скотта) и Анна Кендрик (старшая сестра главного героя Стейси).

За создание Scott Pilgrim Takes Off отвечает японская студия Science SARU. Она наиболее известна благодаря выпуску аниме-адаптации манги «Человек-дьявол: Плакса».

Премьера аниме состоится 17 ноября в стриминговом сервисе Netflix.