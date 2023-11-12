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Актёр Мэтью Лиллард: фильм «Пять ночей с Фредди» создавался для фанатов

Актёр Мэтью Лиллард: фильм «Пять ночей с Фредди» создавался для фанатов
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Недавно актёр Мэтью Лиллард пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. Одной из тем обсуждения стало участие Лилларда в съёмках хоррора «Пять ночей с Фредди». По словам исполнителя роли Уильяма Афтона, картина создавалась в первую очередь для фанатов франшизы.

Их не очень волновало, понравится ли фильм случайным людям… Идея была такая: «Эй, это фильм не для всех. Это фильм для фанатов».

Сюжет фильма адаптирует первые части Five Nights at Freddy's и рассказывает историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.

Мировая премьера хоррора «Пять ночей с Фредди» состоялась 27 октября, а в кинотеатрах России — 2 ноября.

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