Актёр Мэтью Лиллард: фильм «Пять ночей с Фредди» создавался для фанатов

Недавно актёр Мэтью Лиллард пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. Одной из тем обсуждения стало участие Лилларда в съёмках хоррора «Пять ночей с Фредди». По словам исполнителя роли Уильяма Афтона, картина создавалась в первую очередь для фанатов франшизы.

Их не очень волновало, понравится ли фильм случайным людям… Идея была такая: «Эй, это фильм не для всех. Это фильм для фанатов».

Сюжет фильма адаптирует первые части Five Nights at Freddy's и рассказывает историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.

Мировая премьера хоррора «Пять ночей с Фредди» состоялась 27 октября, а в кинотеатрах России — 2 ноября.