Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роскомнадзор проверит более 50 VPN-сервисов и при необходимости заблокирует их

Роскомнадзор проверит более 50 VPN-сервисов и при необходимости заблокирует их
Аудио-версия:
Комментарии

10 ноября издание ТАСС сообщило, что заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин попросил у Роскомнадзора проверить свыше 50 VPN-сервисов. При необходимости ведомство также сможет заблокировать их.

Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещённым ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ.

В перечень вошли VPN Master — Super VPN, VPN — Keons, VPN Turbo, Atomic VPN, Pride VPN и другие. В Роскомнадзоре рассказали, что получили запрос и рассмотрят его в установленном порядке.

Напомним, за последнее время в России заблокировали 167 VPN и более 200 почтовых сервисов в рамках противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности сети связи. Ранее предоставление доступа к запрещённой в России информации было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета.

Материалы по теме
Отечественный магазин приложений NashStore начал удалять VPN-сервисы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android