Роскомнадзор проверит более 50 VPN-сервисов и при необходимости заблокирует их

10 ноября издание ТАСС сообщило, что заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин попросил у Роскомнадзора проверить свыше 50 VPN-сервисов. При необходимости ведомство также сможет заблокировать их.

Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещённым ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ.

В перечень вошли VPN Master — Super VPN, VPN — Keons, VPN Turbo, Atomic VPN, Pride VPN и другие. В Роскомнадзоре рассказали, что получили запрос и рассмотрят его в установленном порядке.

Напомним, за последнее время в России заблокировали 167 VPN и более 200 почтовых сервисов в рамках противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности сети связи. Ранее предоставление доступа к запрещённой в России информации было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета.