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Создатели российской ОС «Аврора» впервые показали дизайн новой версии 5.0

Создатели российской ОС «Аврора» впервые показали дизайн новой версии 5.0
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В рамках конференции Mobius Autumn 2023 компания «Открытая мобильная платформа» впервые показала дизайн новой версии российской ОС «Аврора 5.0». Мероприятие проходило с 9 по 10 ноября в Санкт-Петербурге.

Фото: Mobius Autumn 2023

Главные нововведения — свежий интерфейс и управление жестами. Ещё представитель «Открытой мобильной платформы» заявил, что «Аврора 5.0» предоставит пользователям совсем иной уровень удобства работы в мультизадачной среде.

Также отмечу, что мы одновременно и смотрим на подходы и тренды дизайна, и работаем над созданием своих собственных подходов, что даёт нам уникальные экспертизу и опыт.

Фото: Mobius Autumn 2023

Напомним, пару дней назад в России стартовали продажи мобильных устройств под управлением операционной системы «Аврора».

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