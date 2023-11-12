Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi 13C с большой батареей и экраном 90 Гц

Компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi 13C. Цены на устройство начинаются от $ 125 (~ 11,5 тыс. рублей).

Фото: Xiaomi

Гаджет оснащён 6,74-дюймовой IPS-матрицей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1600 x 720 пикселей. Также смартфон имеет основную камеру с разрешением 50 Мп и селфи-камеру спереди на 5 Мп. Xiaomi Redmi 13C работает на процессоре MediaTek Helio G99.

Что касается аккумулятора новинки, то его ёмкость составила 5000 мА/ч. Ещё девайс поддерживает зарядку мощностью на 18 Вт.

На данный момент Xiaomi Redmi 13C продаётся только на территории Нигерии, однако в ближайшее время смартфон доберётся и до всего остального мира. Среди расцветок на выбор доступны чёрная, белая, зелёная и синяя.