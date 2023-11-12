Новый iPad Air впервые получит большой 12,9-дюймовый экран — инсайдер

Инсайдер Мин-Чи Куо рассказал, что новый iPad Air впервые получит большой 12,9-дюймовый экран — он выйдет в начале 2024 года. Сообщается, что будущую модель планшета Apple оснастят улучшенным дисплеем. Ещё компания Apple планирует обновить все другие версии iPad.

Следующим на очереди стоит ожидать выпуска свежих iPad Pro с OLED-дисплеем. Всего будет две версии: обычная 11-дюймовая и 13-дюймовая Pro с улучшенным корпусом, а также чипом M3. Apple хочет выпустить устройства во втором квартале 2024 года.

Согласно информации Куо, в 2024 году также выйдут iPad mini и iPad Air 11-го поколения. Скорее всего, они будут работать на процессорах A16 Bionic и M2 соответственно.

Напомним, на этой неделе Apple вернула в продажу восстановленные iPhone 12 mini.