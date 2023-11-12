Xiaomi резко повысит цены на свои флагманы

11 ноября стало известно, что Xiaomi собирается повысить цены на свои флагманы со следующего года. Ещё в конце октября генеральный директор компании Лей Цзунь заявил, что линейка смартфонов Xiaomi 14 станет последней, которая будет продаваться по цене от 4 тыс. юаней (около 50 тыс. руб.).

Затем Цзунь провёл опрос на своей странице в китайской соцсети Weibo. В нём он спросил у потребителей, готовы ли они заплатить за будущий Xiaomi 15 больше, если гаджет получит новые функции, улучшенное ПО и более дорогие материалы корпуса.

Всего свои голоса отдали 61 тыс. пользователей, причём 37 тыс. из которых ответили утвердительно. Xiaomi уже не первый год повышает цены на своим флагманские смартфоны. Если их дебютный гаджет Xiaomi Mi 1 продавался за 2 тыс. юаней (около 25 тыс. руб.), то сейчас стоимость самой младшей модели в новых линейках дошла до 4 тыс. юаней (около 50 тыс. руб.).