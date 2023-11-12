Съёмки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе стартуют в феврале — СМИ

Источники издания World of Reel рассказали, что съёмки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе стартуют в феврале 2024 года — они пройдут в Монреале и Нью-Йорке. Картина получила название A Complete Unknown («Совершенный незнакомец»).

Режиссёром ленты выступил Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»). Также в актёрский состав фильма войдут Эль Фаннинг (исполнит роль Сильви Руссо), Бенедикт Камбербэтч, Бойд Холдбрук, Моника Барбаро и, по слухам, Ник Офферман.

Картина расскажет, как молодой Боб Дилан потрясает музыкальный мир в 1965 году, когда впервые начинает играть на электрогитаре. В ленте покажут, как будущая звезда создала свою группу, и другие моменты из биографии артиста.

Ожидается, что премьера A Complete Unknown состоится осенью 2024 года.