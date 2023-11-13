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«Нам придётся сражаться»: вышел эпичный трейлер первой части фильма «Мятежная луна»

«Нам придётся сражаться»: вышел эпичный трейлер первой части фильма «Мятежная луна»
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Netflix во время мероприятия Geeked Week 23 опубликовал полноценный трейлер первой части фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». Она получила подзаголовок «Дитя огня».

В начале трейлера показали мирную жизнь людей, которую прерывают прилетевшие солдаты. Далее главная героиня, сыгранная Софией Бутеллой, расправляется с захватчиками.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. В колонии живёт бывший солдат, а ныне обычная жительница, Кора. Она будет собирать команду, чтобы объединиться и защитить родной дом.

В фильме снялись Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Первая часть картины выйдет в Netflix 22 декабря. Вторая часть доберётся до релиза в апреле 2024 года.

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