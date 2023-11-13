Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Не знаю, как я умудрился не обделать костюм»: Энтони Старр — о съёмках в «Поколении «Ви»

«Не знаю, как я умудрился не обделать костюм»: Энтони Старр — о съёмках в «Поколении «Ви»
Комментарии

Звезда сериала «Пацаны» Энтони Старр в свежем интервью рассказал, как проходили съёмки одной из сцен для его камео в шоу «Поколении «Ви». Речь про фрагмент, в котором Хоумлендер взлетает.

В этот момент самого Старра подняли на тросах в воздух. По словам Старра, ему тогда хотелось, чтобы этот трюк сделал каскадёр.

Фото: Соцсети Энтони Старра

Фото: Соцсети Энтони Старра

Это лицо человека, который поднимается слишком высоко в небо и очень хочет сказать: «Это мог бы сделать каскадёр». Честно говоря, не знаю, как я умудрился не обделать костюм — или даже хуже.

Сериал «Поколение «Ви» рассказывает о колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах».

Проект уже продлили на второй сезон, а финал первого состоялся 3 ноября.

Материалы по теме
«Поколение Ви» — эталон, местами провокационный сериал даже превосходит «Пацанов»
«Поколение Ви» — эталон, местами провокационный сериал даже превосходит «Пацанов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android