«Не знаю, как я умудрился не обделать костюм»: Энтони Старр — о съёмках в «Поколении «Ви»

Звезда сериала «Пацаны» Энтони Старр в свежем интервью рассказал, как проходили съёмки одной из сцен для его камео в шоу «Поколении «Ви». Речь про фрагмент, в котором Хоумлендер взлетает.

В этот момент самого Старра подняли на тросах в воздух. По словам Старра, ему тогда хотелось, чтобы этот трюк сделал каскадёр.

Фото: Соцсети Энтони Старра

Фото: Соцсети Энтони Старра

Это лицо человека, который поднимается слишком высоко в небо и очень хочет сказать: «Это мог бы сделать каскадёр». Честно говоря, не знаю, как я умудрился не обделать костюм — или даже хуже.

Сериал «Поколение «Ви» рассказывает о колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах».

Проект уже продлили на второй сезон, а финал первого состоялся 3 ноября.