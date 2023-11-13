Фильм «По щучьему велению» снова в лидерах кинопроката России за минувшие выходные

Издание ТАСС обратило внимание на сведения сайта Kinobusiness. Согласно им, за минувшие выходные фильм «По щучьему велению» собрал ещё 308,4 млн рублей.

Теперь общие сборы картины составляют 1,7 млрд рублей. Фильм легко преодолеет планку в 2 млн рублей. Скорее всего, уже на следующих выходных.

«По щучьему велению» рассказывает о простаке Емеле: он случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит на пустяки, а третье оставляет на потом. Затем герой влюбляется в царевну Анфису — и добиться её руки Емеле помогает щука, обернувшаяся в девушку Василису.

Режиссёром «По щучьему велению» выступил Александр Войтинский. Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова и Алина Алексеева.