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Съёмки второго сезона сериала «Песочный человек» возобновятся до конца месяца

Съёмки второго сезона сериала «Песочный человек» возобновятся до конца месяца
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Продюсер сериала «Песочный человек» и автор одноимённого комикса Нил Гейман подтвердил, что съёмочный процесс второго сезона шоу стартует до конца ноября. Точную дату Гейман назвать не смог.

Производство второго сезона проекта приостанавливали из-за забастовок актёров и сценаристов. Они закончились, и теперь Netflix может спокойно продолжить съёмки.

Первый сезон сериала вышел на Netflix в августе 2022 года и стремительно набрал популярность. Шоу получило хорошие оценки как от аудитории, так и от критиков. Отмечали, что создателям проекта хорошо удалось экранизировать оригинальный комикс Геймана. Фанаты с нетерпением ждут продолжение истории Морфея.

Даты выхода у второго сезона «Песочного человека» пока что нет.

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