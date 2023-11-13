Появились первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra

Известный инсайдер под ником Ice Universe опубликовал два качественных рендера смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Изображения были созданы на основе всех имеющихся утечек грядущего флагмана южнокорейской компании.

Так, судя по данным инсайдера, максимальная версия Galaxy S24 будет оснащена плоским дисплеем с очень тонкими рамками и небольшим вырезом под фронтальную камеру. Корпус гаджета будет строгим, без каких-либо закруглений по краям, что придаёт ему сходство с линейкой Note и S23 Ultra.

Фото: Ice Universe/X (ранее Twitter)

Фото: Ice Universe/X (ранее Twitter)

Также уже известно, что Samsung Galaxy S24 Ultra получит динамический AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass. Полноценный анонс смартфона состоится уже в январе, а поступит в продажу линейка гаджетов в феврале.