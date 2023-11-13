Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Названы самые главные страхи россиян, связанные со смартфонами

Названы самые главные страхи россиян, связанные со смартфонами
Аудио-версия:
Комментарии

Компания МТC провела опрос и выяснила самые главные страхи россиян, связанные со смартфонами. Результатами исследования поделилось издание «Газета.Ru». В опросе приняли участие более 2 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

В ходе опроса выяснилось, что 36% респондентов уверены, что их гаджеты прослушиваются. А 32% боятся, что смартфон из-за блокировки со стороны производителя буквально превратится в «кирпич».

Около 27% жителей России считают, что у смартфонов есть вредное для здоровья излучение, поэтому их лучше не держать рядом постоянно и не носить в карманах. Чтобы защитить свои данные, 39% пользователей отключают геолокацию. При этом 51% респондентов не боятся использовать функции разблокировки экрана по лицу или отпечатку пальца.

Материалы по теме
Фото
Появились первые рендеры смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android