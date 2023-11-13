Названы самые главные страхи россиян, связанные со смартфонами

Компания МТC провела опрос и выяснила самые главные страхи россиян, связанные со смартфонами. Результатами исследования поделилось издание «Газета.Ru». В опросе приняли участие более 2 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

В ходе опроса выяснилось, что 36% респондентов уверены, что их гаджеты прослушиваются. А 32% боятся, что смартфон из-за блокировки со стороны производителя буквально превратится в «кирпич».

Около 27% жителей России считают, что у смартфонов есть вредное для здоровья излучение, поэтому их лучше не держать рядом постоянно и не носить в карманах. Чтобы защитить свои данные, 39% пользователей отключают геолокацию. При этом 51% респондентов не боятся использовать функции разблокировки экрана по лицу или отпечатку пальца.