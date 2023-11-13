В Windows 11 появится возможность удалять ненужные встроенные программы

Microsoft продолжает улучшать Windows 11 путём добавления самого разного функционал. В недавней сборке для разработчиков под номером 23585 была обнаружена новая возможность по удалению встроенных в систему приложений.

Речь идёт как минимум о программах «Фото», «Камера», «Люди» и Cortana. Если пользователь захочет удалить эти приложения, то ему придётся искать замену среди аналогичных программ от сторонних разработчиков. Ранее Microsoft также позволила юзерам избавиться от приложений «Фильмы и ТВ» и «Карты».

Пока неясно, с чем связано появление возможности удалить встроенные в Windows 11 приложения. Ещё несколько лет назад Microsoft строила большую экосистему вокруг своих программ, однако с недавних пор создатели решили дать пользователям больший контроль над их виртуальным рабочим местом.