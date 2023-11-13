Вышел первый трейлер «Невского» — мультсериала про отечественных супергероев

Агентство Global Influencers представило первый трейлер мультсериала о супергероях «Невский». Шоу в формате 2D-анимации снято по мотивам комикса издательства «Три девять» — его премьера состоится в феврале 2024 года. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно на VK-канале Geek news|Гик Новости. Права на видео принадлежат Global Influencers.

События «Невского» развернутся в девяти обитаемых галактиках под названием «Тридевять Земель». Однажды на границах вселенной появился кровожадный завоеватель миров по имени Мор, который открывает порталы между планетами и начинает завоёвывать их одну за другой. Давным-давно Невский и несколько других богатырей остановили несчётные армии Мора, но злодей вернулся и в этот раз так просто не сдастся.

Отпор злодеям даст команда из молодых супергероев: Лёшка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая и Кот-Учёный. Во главе встанет легендарный богатырь Невский.