Смартфоны Huawei перестанут поддерживать Android-приложения на новой HarmonyOS

Китайская компания Huawei представила новую версию собственной мобильной ОС — HarmonyOS Next. Главным отличием от базовой HarmonyOS станет то, что новинка разработана полностью с нуля — без исходного кода AOSP (Android Open Source Project), используемого для ОС Android.

Это значит, что в новых смартфонах Huawei пользователи больше не смогут устанавливать сторонние Android-приложения формата APK — HarmonyOS Next будет поддерживать только формат HAP. После отключения Google-сервисов формат APK был чуть ли не единственным средством для установки программ не из фирменного магазина AppGallery.

Тем временем разработчики популярных китайских приложений уже начали нанимать сотрудников для разработки собственных приложений под новую HarmonyOS.