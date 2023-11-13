В России стартовали продажи бюджетного смартфона Vivo Y17s с большой батареей

В России запустились продажи Vivo Y17s — нового бюджетного смартфона китайской компании Vivo. Устройство уже доступно у некоторых российских ритейлеров и в официальном магазине компании по временной цене в 13 999 рублей в двух цветах: «Лавандовый» и «Оливковый».

Vivo Y17s оснащён 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Гаджет работает на базе Android 13 с процессором MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство получило аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. В компании отмечают, что смартфон позволяет смотреть видео в высоком качестве без подзарядки на протяжении 20 часов.

Основная камера Vivo Y17s получила основной модуль в 50 Мп и сенсор 2 Мп для создания эффекта боке. Фронтальная камера получила модуль на 8 Мп.