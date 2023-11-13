iOS 18 станет самым амбициозным обновлением ОС от Apple за многие годы — Bloomberg

Авторитетное издание Bloomberg поделилось первыми деталями iOS 18 — следующей номерной версии мобильной операционной системы от Apple. По данным журналистов, компания Тима Кука готовит амбициозное обновление ОС к следующей осени, которое привнесёт множество новых функций, а также повысит производительность и безопасность.

Каких-либо конкретных подробностей пока нет, однако речь идёт в том числе о появлении ИИ-функций, над которыми уже работают конкуренты в лице Google и Microsoft. Возможно, компания представит некий аналог чат-бота ChatGPT от OpenAI, CoPilot от Microsoft или улучшенную версию Siri.

Сейчас же большинство инженеров Apple трудится над исправлением багов, появившихся с релизом iOS 17. Только после устранения основных проблем с ОС сотрудники начнут работу над iOS 18.