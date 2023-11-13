Вышел финальный трейлер фильма «Брат 3» с рэпером Птахой

Кинокомпания HHG Film Company представила финальный трейлер фильма «Брат 3» Валерия Переверзева. Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 23 ноября. Фильм никак не будет связан с культовой дилогией «Брат» Алексея Балабанова.

Видео доступно на YouTube-канале HHG Film Company. Права на видео принадлежат HHG Film Company.

Фильм «Брат 3» расскажет о о дочке генерала, влюблённой в уличного художника, а также о банде брата-близнеца этого генерала. Действие картины развернётся в начале 2000-х в Тамбове.

Главные роли в ленте исполнили Александра Вознесенская и Василий Карпенко («Кухня», «Молодёжка»), а также братья Юрий и Владимир Торсуевы («Приключения Электроника»). В съёмках также приняли участие рэпер Птаха, Оливье Сиу, Костас Мэндилор и Эрик Робертс.