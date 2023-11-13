Авторы «Смуты» пообещали улучшить анимации и показать больше геймплея игры до релиза

Разработчики грядущего исторического экшена «Смута» из студии Cyberia Nova ответили на некоторые популярные вопросы геймеров. Авторы заявили, что к релизу поправят анимации, на которые больше всего и жаловались пользователи.

Анимации в работе. В трейлер вошли некоторые части, в которых мы не успели доработать анимации. Вся команда сейчас усердно трудится над игрой, готовя её к релизу — это основное.

Разработчики также пообещали показать кусок игрового процесса, однако когда это произойдёт, неизвестно. В Cyberia Nova могли бы проработать небольшой эпизод геймплея, однако на это у студии нет дополнительных средств и времени.

Наконец, авторы заявили, что в озвучке принимают участие исключительно живые актёры — создатели игры не используют нейросети. Так, одного из героев озвучит Денис Беспалый — официальный голос Нейтана Дрейка из Uncharted и Кристиана Бэйла.

Российская историческая RPG поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.