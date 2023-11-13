«Только для фанатов»: вышли первые обзоры PlayStation Portal — портативной консоли Sony

13 ноября журналисты выпустили обзоры PlayStation Portal — портативного устройства от Sony, предназначенного для запуска игр на PlayStation 5 с помощью интернета. Гаджет поступит в продажу по цене в $ 200 (около 19 000 рублей) и будет напоминать геймпад DualSense, к которому приделали дисплей небольшого планшета.

Критики провели с устройством несколько дней и выпустили полярные рецензии. Так, в издании VGC считают, что PlayStation Portal — отличное предложение для тех, кто не может играть на PlayStation 5 в большой семье из-за постоянной занятости телевизора. Автор похвалил качество сборки и большую автономность — устройство работает от 6 до 10 часов без подзарядки.

Если вы постоянно сталкиваетесь с семейной борьбой за доступ к телевизору, то PlayStation Portal может стать главным инструментом для прохождения отложенных на потом игр.

В The Verge же посчитали Portal устройством исключительно для фанатов, которым будет не жалко потратить $ 200 за портативное устройство, к которому нельзя подключить Bluetooth-наушники или включить какие-либо мобильные приложения. Тем более когда на рынке есть масса вариантов по более доступным OLED-смартфонам со всеми достоинствами удалённой игры и возможностью подключения беспроводных наушников.

Это устройство предназначено только для фанатов PlayStation, которым нужен простой инструмент для стриминга игр у себя дома. Оно подойдёт для игры, когда занят телевизор или когда вы отправляетесь в спальню или ванную комнату. Но $ 200 — это очень дорогое предложение за подобный гаджет, особенно когда на рынке есть много других вариантов.

Продажи PlayStation Portal стартуют 15 ноября. До России гаджет официально не доберётся.