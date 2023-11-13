«Пошёл на хрен»: актёр Адам Драйвер вступился за ключевую сцену фильма «Феррари»

Совсем скоро состоится премьера фильма «Феррари» — действие картины развернётся в 1957 году и расскажет о знаменитом автоконструкторе Энцо Феррари, который пытается решить свои семейные проблемы и параллельно готовится к гонке Mille Miglia.

Ленту уже представили на международном фестивале кинооператорского искусства Camerimage, в котором приняли участие режиссёр Майкл Манн («Схватка») и исполнитель главной роли Адам Драйвер («Брачная история»). В какой-то момент авторам задали вопрос по поводу сцены аварии — одному из зрителей она показалась пресной и слишком банальной.

Актёру не понравился вопрос, и он ответил на него самым простым образом — послав своего собеседника куда подальше. После этого Драйвер предложил аудитории задать ему следующий вопрос.

Не знаю, пошёл на хрен. Следующий вопрос.

Фильм «Феррари» официально доберётся до России уже 21 декабря. Картину можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с привычным русским дубляжом.