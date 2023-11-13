Вышел тизер фэнтези «Девица» со звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун

Netflix выпустил первый тизер «Девицы» — фэнтезийного фильма со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Премьера картины состоится в 2024 году, точную дату авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Девица» расскажет историю принцессы Элоди, которая готовится выйти замуж. Родители жениха отдают её дракону на съедение, однако девушка решает бороться за свою жизнь до самого конца и вернуться к правлению над королевством.

Помимо Милли Бобби Браун, в фильме сыграют Робин Райт («Форрест Гамп»), Шохре Агдашлу («Обещание»), Анджела Бассетт («Конь БоДжек») и другие. Режиссёром ленты выступил Хуан Карлос Фреснадильо, известный по фильму «28 недель спустя».