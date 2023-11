Нейросеть показала, как выглядели бы обложки культовых игр в стиле Pixar

Пользователь YouTube под ником Yakusho представил, как выглядели бы альтернативные постеры культовых и знаменитых видеоигр в стиле студии Pixar («Головоломка», «История игрушек»). Для этого он использовал две нейросети: DALL-E и Stable Diffusion, совместная «работа» которых привела к созданию милых обложек.

В результате получились невышедшие экранизации проектов, которые можно было бы посмотреть всей семьёй: от антиутопической истории Bioshock до мрачнейшей The Last of Us и кровавой Mortal Kombat 1.

Bioshock (2007)

Фото: DALL-E/Stable Diffusion/Yakusho

Half-Life (1998)

The Last of Us (2013)

Call of Duty: Warzone (2022)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023)

Uncharted 4: A Thief's End (2016)

Tekken 8 (2024)

Mortal Kombat 1 (2023)

FIFA/EA Sports FC 24 (2023)

