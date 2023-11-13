Apple разрешит устанавливать приложения на iPhone не из App Store в 2024 году — Bloomberg

Авторитетное издание Bloomberg выпустило большой материал, посвящённый планам Apple в 2024 году. По данным журналистов, в первой половине следующего года пользователи iPhone из стран Европейского союза смогут устанавливать приложения на свои смартфоны в обход App Store.

Отмечается, что функция будет работать исключительно в европейских странах, а сама Apple будет тщательно следить за конфиденциальностью и безопасностью пользователей. Возможно, речь идёт в том числе о проверках подлинности программ, загруженных из сторонних источников.

Функция по скачиванию и установке программ в обход App Store будет доступна европейским жителям благодаря закону о цифровых рынках (DMA), принятому осенью 2022 года. Появится ли подобная возможность у жителей других стран, пока неизвестно.