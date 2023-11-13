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Дензел Вашингтон сыграет роль полководца Ганнибала в фильме от сценариста «Гладиатора»

Дензел Вашингтон сыграет роль полководца Ганнибала в фильме от сценариста «Гладиатора»
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Как сообщает издание Deadline, Дензел Вашингтон сыграет главную роль в грядущем историческом эпосе от Netflix. Звезда «Великого уравнителя» и многих других картин исполнит роль Ганнибала Барки, известной исторической личности, который прославился сражениями с Римской республикой в серии Пунических войн.

Сценарий безымянной картины уже пишет автор «Гладиатора» Джон Логан, а режиссёром выступит Антуан Фукуа, который известен по «Тренировочному дню» и трилогии «Великий уравнитель». Судя по первому синопсису, немалая часть хронометража грядущего фильма будет посвящена сражениям Карфагена и Рима.

У фильма про Ганнибала пока нет точной даты релиза. Учитывая, что у ленты ещё нет даже готового сценария, её выход состоится не раньше 2025 года.

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