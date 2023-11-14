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Трофей турнира «Игры Будущего» посетит города России и отправится в космос

Трофей турнира «Игры Будущего» посетит города России и отправится в космос
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По информации организаторов «Игры Будущего», трофей турнира побывает на МКС. Перед тем как стартовать в космос, он посетит семь городов России.

Путь трофея «Игр Будущего» начнётся 14 ноября в Москве. Отправной точкой экспедиции станет ВДНХ, где в этот день пройдёт церемония «100 дней до Игр Будущего» с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Из Москвы кортеж с трофеем поедет в Нижний Новгород, где 16 и 17 ноября планируется посещение Богоявленского детского дома, закладывание послания будущим фиджитал-спортсменам. После этого трофей прибудет в Казань. Там участники смогут исследовать робототехнику и посетить лабораторию научных исследований в Иннополисе.

Какой путь проделает трофей «Игр Будущего»

  • 14 ноября — Москва
  • 16-17 ноября  — Нижний Новгород
  • 18 ноября — Казань
  • 21 ноября — Ульяновск
  • 23 ноября — Самара
  • 25 ноября — Уфа
  • 27 ноября — Оренбург
  • 1 декабря — территория космодрома «Байконур», запуск капсулы на МКС

Из космоса трофей вернётся в 2024 году, после чего будет экспонирован в Казани на «Играх Будущего».

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