Трофей турнира «Игры Будущего» посетит города России и отправится в космос

По информации организаторов «Игры Будущего», трофей турнира побывает на МКС. Перед тем как стартовать в космос, он посетит семь городов России.
Путь трофея «Игр Будущего» начнётся 14 ноября в Москве. Отправной точкой экспедиции станет ВДНХ, где в этот день пройдёт церемония «100 дней до Игр Будущего» с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Из Москвы кортеж с трофеем поедет в Нижний Новгород, где 16 и 17 ноября планируется посещение Богоявленского детского дома, закладывание послания будущим фиджитал-спортсменам. После этого трофей прибудет в Казань. Там участники смогут исследовать робототехнику и посетить лабораторию научных исследований в Иннополисе.
Какой путь проделает трофей «Игр Будущего»
- 14 ноября — Москва
- 16-17 ноября — Нижний Новгород
- 18 ноября — Казань
- 21 ноября — Ульяновск
- 23 ноября — Самара
- 25 ноября — Уфа
- 27 ноября — Оренбург
- 1 декабря — территория космодрома «Байконур», запуск капсулы на МКС
Из космоса трофей вернётся в 2024 году, после чего будет экспонирован в Казани на «Играх Будущего».