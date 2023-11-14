Эксперт рассказал о пользе приложений, помогающих бороться с зависимостью от гаджетов

Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал газете «Известия» о том, что сервисы, помогающие бороться с цифровой зависимостью, могут сами её вызывать.

По словам Зыкова, важно грамотно и правильно использовать приложения для борьбы с зависимостью от гаджетов. Главное тут, не стать зависимым в процессе.

Вопрос в том, готовы ли к этому дети. Скорее всего, нет. Взрослые сами очень часто приучают детей к гаджету, в процессе его воспитания, так как в момент, когда они заниматься своими делами, им нужно было отвлечь ребенка, и смартфон для них был таким инструментом. В результате дети сегодня неотделимы от смартфона.

Зыков отметил, что сервисы определённо нужно тестировать, прежде чем сделать какие-либо выводы о их пользе.