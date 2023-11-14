«Настоятельно рекомендую»: Хидео Кодзиме понравился «Убийца» Дэвида Финчера

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима посмотрел новый фильм Дэвида Финчера «Убийца» и поспешил поделиться своим мнением в социальных сетях. Кодзиме картина понравилась.

По словам разработчика, начало его немного разочаровало, однако потом фильм его затянул и не отпускал до последней минуты. Больше всего Кодзиме понравилось, как Майкл Фассбендер сыграл убийцу.

Посмотрел новый фильм Финчера – «Убийцу». Начало меня немного разочаровало, но потом меня сразу затянуло! Я эмоционально сопереживал герою Фассбендера – безымянному и молчаливому убийце. Повсюду звучала знаменитая музыка The Smiths! Это будет сильная IP. Станет ли она сериалом? Жаль, что я не посмотрел это в кинотеатре. Настоятельно рекомендую.

Премьера картины на Netflix состоялась 10 ноября. Посмотреть фильм можно в сервисе.