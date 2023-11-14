Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BadComedian остро отреагировал на финальный трейлер фильма «Брат 3»

BadComedian остро отреагировал на финальный трейлер фильма «Брат 3»
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера вышел финальный трейлер фильма «Брат 3», который, конечно, никак не связан с дилогией Алексея Балабанова. На выход ролика отреагировал известный кинокритик и блогер Евгений BadComedian Баженов в своём телеграм-канале.

Его реакция оказалась предсказуемой и саркастичной. Баженов порекомендовал не смотреть трейлер ленты, а послушать концерт 2000 года с музыкой из «Брата 2» Балабанова.

После трейлера кажется логичнее называть кино (?): «Не брат ты мне 3», «При чём тут Брат», «Говна пирога 3», «Претенциозность 3: какой-то артхаус в стиле фестивального говна», «Шизофазия 3-й степени», «Ого, сняли на фильтр из снэпчата 3». Даже трейлер смотреть не рекомендую.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 23 ноября. Главные роли в ней сыграли Александра Вознесенская, Василий Карпенко, а также братья Юрий и Владимир Торсуевы.

Материалы по теме
Видео
Вышел финальный трейлер фильма «Брат 3» с рэпером Птахой
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android