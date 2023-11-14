BadComedian остро отреагировал на финальный трейлер фильма «Брат 3»

Вчера вышел финальный трейлер фильма «Брат 3», который, конечно, никак не связан с дилогией Алексея Балабанова. На выход ролика отреагировал известный кинокритик и блогер Евгений BadComedian Баженов в своём телеграм-канале.

Его реакция оказалась предсказуемой и саркастичной. Баженов порекомендовал не смотреть трейлер ленты, а послушать концерт 2000 года с музыкой из «Брата 2» Балабанова.

После трейлера кажется логичнее называть кино (?): «Не брат ты мне 3», «При чём тут Брат», «Говна пирога 3», «Претенциозность 3: какой-то артхаус в стиле фестивального говна», «Шизофазия 3-й степени», «Ого, сняли на фильтр из снэпчата 3». Даже трейлер смотреть не рекомендую.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 23 ноября. Главные роли в ней сыграли Александра Вознесенская, Василий Карпенко, а также братья Юрий и Владимир Торсуевы.