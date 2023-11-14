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Спрос на iPhone 15 в России в октябре упал на 45%

Спрос на iPhone 15 в России в октябре упал на 45%
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Издание «Газета.Ru» обратило внимание на публикацию ТАСС, в которой говорится про падение спроса на iPhone 15 в России. В октябре он упал на 45% по сравнению с сентябрём, когда гаджет презентовали.

В октябре по сравнению с сентябрём онлайн-спрос на базовую модель iPhone 15 снизился на 45%, на iPhone 15 Pro — на 13%. На модель iPhone 15 Plus интерес вырос на 26%.

Отмечается, что за последние две недели наблюдается и снижение цены на гаджет — в среднем на 8-13%. Это как раз связано с падением спроса. Чтобы как-то улучшать продажи, магазины делают на смартфон скидки.

iPhone 15 появился в продаже в сентябре. До России новые гаджеты Apple официально не добрались, но благодаря параллельному импорту смартфон можно приобрести в стране.

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