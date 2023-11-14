Фильм «Создатель» вышел в онлайне

С сегодняшнего дня фильм «Создатель» Гарета Эдвардса официально доступен в онлайне — ленту можно посмотреть в зарубежных онлайн-сервисах.

Сюжет ленты «Создатель» рассказывает о мрачном будущем, раздираемом конфликтом между человечеством и восставшим искусственным интеллектом. В центре истории оказывается потерявший свою жену бывший спецназовец Джошуа. Ему поручили миссию — выследить и устранить Создателя. Этот загадочный вдохновитель продвинутого искусственного интеллекта создал секретное оружие, способное положить конец существованию человечества.

Режиссёром фильма выступил Гарет Эдвардс, постановщик лент «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» и «Годзилла». Главную роль в картине сыграл Джон Дэвид Вашингтон, известный по «Доводу».