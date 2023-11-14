Жена Брюса Уиллиса чувствует свою вину из-за деменции актёра

На сайте Sunday Paper появились комментарии жены Брюса Уиллиса, Эммы Хеминг, которая рассказала, что испытывает чувство вины перед всеми из-за развивающейся деменции мужа.

Она понимает, что у её семьи есть возможность бороться с болезнью, а у других семей её может не быть.

Я бы никому не пожелала этого диагноза, но наше путешествие изменило моё восприятие мира. Я стала более сострадательной. Я обнаружила, что способна уделять больше внимания тому, через что могут проходить другие. Я испытываю благодарность, а также скорбь. В том, чтобы стать защитником этого сообщества, есть сила. Я борюсь с чувством вины, зная, что у меня есть ресурсы, которых нет у других.

По словам Хеминг, поначалу ей было тяжело принять болезнь мужа, однако через какое-то время она начала бороться с этим чувством и поняла, что он всё ещё жив и нуждается в её поддержке. Также жена Уиллиса подчеркнула, что главное в этом — верить в лучшее.