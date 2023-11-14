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«Ваши сердца вновь растают»: вышел первый тизер фильма «Лёд 3»

«Ваши сердца вновь растают»: вышел первый тизер фильма «Лёд 3»
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Лёд 3». В ролике показали Александра Петрова в образе хоккеиста Александра Горина и Анну Савранскую в роли его дочки Нади. Есть и другие персонажи.

Третья часть «Льда» завершит историю главных героев. Она расскажет о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин против этих отношений.

Видео доступно на YouTube-канале Anatoly Lukmanov. Права на видео принадлежат «Централ Партнёршип».

Премьера ленты в кинотеатрах состоится 14 февраля.

Режиссёр третьей части «Льда» — Юрий Хмельницкий. Для него это полнометражный дебют. Сценарий ленты написали Андрей Золотарёв и Аксинья Борисова. Одним из продюсеров числится Фёдор Бондарчук.

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