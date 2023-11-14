«Это слишком свежо»: режиссёр «Барби» до сих пор не читала обзоры на свой фильм

Фильм «Барби» стал большим хитом и самым кассовым фильмом 2023 года. Ленту высоко оценили как критики, так и зрители, однако режиссёр Грета Гервиг так и не решилась почитать отзывы о своей картине.

Женщина призналась, что спустя четыре месяца после релиза она так и не притронулась к обзорам. Она наверняка сделает это уже в начале следующего года, когда они будут не настолько актуальными.

Наверное, я возьмусь за папку [с рецензиями] где-нибудь в феврале. Пока это слишком свежо. Всё, что я знаю об успехе фильма, — это анекдот. Многие люди ведь даже не могут вспомнить последний фильм, который они посмотрели в кинотеатре.

«Барби» собрала в мировом прокате около $ 1,44 млрд, выйдя вместе с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана. Картине предрекают как минимум несколько номинаций на «Оскар», включая лучшую второстепенную роль для Райана Гослинга.