В WhatsApp добавили удобную функцию голосовых звонков для больших групп

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новый апдейт для приложения, который добавил функционал голосовых конференций. Он уже доступен большинству пользователей мобильных ОС — iOS и Android.

Так, в новой версии WhatsApp групповые конференции теперь можно запускать с помощью небольшого уведомления, отправленного одному или нескольким юзерам. После этого в верхней части экрана у них появится сообщение об идущем прямо сейчас звонке, к которому они могут присоединиться в любой момент, не потревожив других участников чата.

Фото: WABetaInfo

Функционал голосовых звонков чем-то напоминает звонки в Discord с каналами и голосовыми чатами. Отмечается, что в групповых звонках смогут принять участие до 33 человек, а в будущем эта цифра может увеличиться.