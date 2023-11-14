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Вышел трейлер фантастики «Королевство зверей» — премьера в России уже 30 ноября

Вышел трейлер фантастики «Королевство зверей» — премьера в России уже 30 ноября
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Кинопрокатная компания A-One представила трейлер фильма «Королевство зверей» с русским дубляжом. Премьера фантастической картины в России состоится уже 30 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале weareaonefilms. Права на видео принадлежат A-One.

«Королевство зверей» расскажет о событиях ближайшего будущего, где мир охватила мутация, из-за которой люди превращаются в зверей. В центре сюжета 16-летний мальчик Эмиль, который вместе со своим отцом пытается найти лекарство для своей мамы. Премьера ленты состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля во второй половине мая.

Главные роли в «Королевстве зверей» исполнили Ромен Дюрис («Эта безумная любовь»), Поль Киршер («Капитан Марло») и Адель Экзаркопулос («Я всегда буду помнить ваши лица»). Режиссёром и сценаристом выступил Тома Кайе («К жизни»).

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