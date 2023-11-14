Сборы кинотеатров России в 2023 году превысили 28 млрд рублей — этого всё ещё мало

Сборы кинотеатров России за три квартала 2023 года выросли на 60,7% по сравнению с прошлым годом и составили 28,1 млрд рублей. Выросла и посещаемость кинотеатров на 51% — до 91 млн зрителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика» и автора телеграм-канала Shamporova Юлию Шампорову.

Лидером кассового рейтинга в 2023 году стал «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, который собрал 6,8 млрд рублей. На втором месте оказался «Вызов» Клима Шипенко (2,1 млрд рублей), а замкнул тройку «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона (1,2 млрд рублей), который показывали в стране неофициально.

Несмотря на рост по сравнению с прошлым годом, эксперты отмечают, что не может быть и речи о сохранении киносетей, а для сохранения действующих кинотеатров им потребуется помощь государства. Речь может идти о прямых дотациях, налоговых и арендных каникулах. Для сравнения: в 2019 году сборы составили 55,5 млрд рублей — тогда в стране показывали популярные голливудские новинки.