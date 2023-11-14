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Анонсированы мощные флагманы Vivo X100 и X100 Pro с ярчайшими дисплеями и топовой камерой

На этой неделе компания Vivo анонсировала новую линейку флагманских смартфонов — X100 и X100 Pro. Обе версии крайне схожи по дизайну, однако «начинка» отличается.

Фото: Vivo

Устройства получили 6,78-дюймовые AMOLED-экраны с изогнутыми краями, разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3 тыс. нит. Также гаджеты оснащены встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Vivo X100 и X100 Pro работают на новом процессоре MediaTek Dimensity 9300. Обычная версия смартфона имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч, а Pro-версия — 5400 мА/ч. Ещё девайс обладают защитой от пыли и влаги по стандарту IP68.

Vivo X100 и X100 Pro доступны для покупки в синей (Star Trail Blue), оранжевой (Sunset Orange), белой (White Moonlight) и чёрной (Cheyne Black) расцветках. Цены на стандартную версию начинаются от 3999 юаней (~ 49,8 тыс. рублей), а на Pro — от 4999 юаней (~ 62 тыс. рублей).