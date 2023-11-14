Владимир Путин поздравил с началом отсчёта 100 дней до мероприятия «Игры Будущего»

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На выставке-форуме Россия состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 100 дней до старта «Игр Будущего». Гостей церемонии приветствовал президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении.

Дорогие друзья, символично, что 100 дней до старта «Игр Будущего» отмечаются на площадке международной выставки-форума Россия, где представлены передовые достижения нашей страны.

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что главная миссия соревнований на стыке классического и киберспорта – развивать гармоничного во всех отношениях человека. Также на церемонии вице-премьер вместе с волонтёрами «ИБ» представил главный трофей будущего турнира.

Фото: «Игры Будущего»

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Первый турнир «Игр Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.