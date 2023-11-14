Google вновь оштрафовали в России — в этот раз на 15 млн рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные российских пользователей в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок под номером 422, где было принято это решение.

Суд признал виновной компанию Google по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации) и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 млн рублей.

Это уже второй штраф для американской компании по этой статье в России. В августе 2021 года Google была впервые оштрафована на 3 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Это правонарушение не было устранено, и в июне 2022 года суд оштрафовал корпорацию уже на 15 млн рублей, признав её виновной в повторном нарушении закона о локализации.