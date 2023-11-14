Журналисты издания «Коммерсантъ» рассказали, что на прошлой недели в правительстве РФ обсудили перенос серверов иностранных онлайн-игр в Россию. Встречу посетили представители Минцифры, Роскомнадзора, Федеральной налоговой службы, Минэкономики, VK Play, 1С и Lesta Games.

«Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) предложили оформить решение вопроса в виде законопроекта. Согласно ему, компании, которые перенесут свои серверы в Россию, должны будут отчислять средства в специальный фонд — деньги из него пойдут на поддержку российской игровой инфраструктуры.

В Минцифре заявили, что собираются создать рабочую группу, которая будет состоять из представителей игровой индустрии и других специалистов. Её задача будет состоять в том, чтобы сформулировать основные определения отрасли.

Правда в ведомостях не уточнили сроки реализации своих предложений. Отмечается, что в рамках обсуждения стороны лишь обменялись идеями и мнениями. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал участников встречи доработать предложенные варианты.