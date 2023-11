Съёмки второго сезона The Last of Us стартуют 7 января

Полторы недели назад стало известно, что съёмки второго сезона сериала The Last of Us стартуют в первой половине 2024 года. Сегодня, 14 ноября, была раскрыта точная дата — 7 января. Об этом стало известно из данных сервиса FTIA.

Ожидается, что премьера второго сезона The Last of Us состоится в 2025 году. Правда, стоит понимать, что это не окончательные сроки, поэтому продолжение шоу могут перенести на более позднее время. Дополнительные подробности пока не раскрываются.

Ранее шоураннер сериала Крейг Мэйзин заявил, что проект может получить от трёх до пяти сезонов — в зависимости от задумок сценаристов. Первый сезон The Last of Us доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре HBO Max. В России сериал официально не вышел.