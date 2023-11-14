Следующим фильмом с Дуэйном Джонсоном станет ремейк «Моаны»

Недавно Дуэйн «Скала» Джонсон принял участие в «Ночном шоу с Джимми Фэллоном». В ходе разговора актёр признался, что следующим фильмом с его участием станет ремейк «Моаны».

Видео доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Права на видео принадлежат The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Напомним, производство картины стартовало 2 октября этого года. Дуэйн Джонсон вернётся к роли Мауи, а Аули Кравальо не собирается снова играть Моану. Джонсон также выступит продюсером картины.

Оригинальный мультфильм «Моана» вышел в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.

Выход ремейка «Моаны» ожидается 27 июня 2025 года.