Расписание выхода первого сезона сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»
1 ноября в онлайн-кинотеатре KION стартовал сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ». Шоу рассказывает о безжалостной банде, которая совершает налёты на фургоны с едой и промышляют махинациями с продовольственными карточками зимой 1941 года.
По следу преступников идут капитан милиции Тихон и контрразведчик Феликс, который явно что-то скрывает. Недоверие между напарниками растёт, и чем больше они погружаются в расследование, тем более запутанным предстаёт дело. Постепенно герои начинают понимать, что грабежи всего лишь прикрытие для более масштабной и страшной цели.
В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они выходят еженедельно по средам. Финал состоится уже 27 декабря.
Расписание первого сезона сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 ноября
|2-я серия
|1 ноября
|3-я серия
|8 ноября
|4-я серия
|15 ноября
|5-я серия
|22 ноября
|6-я серия
|29 ноября
|7-я серия
|6 декабря
|8-я серия
|13 декабря
|9-я серия
|20 декабря
|10-я серия
|27 декабря
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