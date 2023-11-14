Расписание выхода первого сезона сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»

1 ноября в онлайн-кинотеатре KION стартовал сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ». Шоу рассказывает о безжалостной банде, которая совершает налёты на фургоны с едой и промышляют махинациями с продовольственными карточками зимой 1941 года.

По следу преступников идут капитан милиции Тихон и контрразведчик Феликс, который явно что-то скрывает. Недоверие между напарниками растёт, и чем больше они погружаются в расследование, тем более запутанным предстаёт дело. Постепенно герои начинают понимать, что грабежи всего лишь прикрытие для более масштабной и страшной цели.

В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они выходят еженедельно по средам. Финал состоится уже 27 декабря.

Расписание первого сезона сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»