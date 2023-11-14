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Первый сезон сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» (2023): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода первого сезона сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»
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1 ноября в онлайн-кинотеатре KION стартовал сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ». Шоу рассказывает о безжалостной банде, которая совершает налёты на фургоны с едой и промышляют махинациями с продовольственными карточками зимой 1941 года.

По следу преступников идут капитан милиции Тихон и контрразведчик Феликс, который явно что-то скрывает. Недоверие между напарниками растёт, и чем больше они погружаются в расследование, тем более запутанным предстаёт дело. Постепенно герои начинают понимать, что грабежи всего лишь прикрытие для более масштабной и страшной цели.

В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они выходят еженедельно по средам. Финал состоится уже 27 декабря.

Расписание первого сезона сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 ноября
2-я серия1 ноября
3-я серия8 ноября
4-я серия15 ноября
5-я серия22 ноября
6-я серия29 ноября
7-я серия6 декабря
8-я серия13 декабря
9-я серия20 декабря
10-я серия27 декабря
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