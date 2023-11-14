Создатели Nothing Phone сделали iMessage для Android

Создатели смартфона Nothing Phone представили аналог iMessage для Android. На данный момент приложение находится на стадии бета-тестирования. Оно доступно владельцам Phone (2) в США, Канаде, Великобритании и ЕС.

Видео доступно на YouTube-канале Nothing. Права на видео принадлежат Nothing.

Nothing Chats — это приложение, разработанное в сотрудничестве с Sunbird, которое позволяет напрямую обмениваться сообщениями с другими пользователями. Больше деталей можно узнать на официальном сайте компании.

Оригинальная служба iMessage позволяет отправлять текстовые сообщения, фотографии или видеоролики на устройства iPhone, iPad или iPod touch и компьютеры Mac по сети Wi-Fi или сотовой сети передачи данных. Стоит отметить, что отправленные таким способом сообщения всегда шифруются и показываются в синих всплывающих окнах.