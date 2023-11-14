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Онлайн Starfield в Steam опустился ниже «Скайрима» спустя два месяца

Онлайн Starfield в Steam опустился ниже «Скайрима» спустя два месяца
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13 ноября внимательные пользователи обратили внимание, что онлайн Starfield в Steam опустился ниже специального издания «Скайрима». В космическую RPG студии играло Bethesda 12,3 тыс. человек, а в то время как исследованием Тамриэля занималось 12,7 тыс. человек соответственно.

Онлайн в Starfield

Онлайн в Starfield

Фото: SteamDB

Онлайн в специальном издании «Скайрима»

Онлайн в специальном издании «Скайрима»

Фото: SteamDB

На момент написания новости ситуация также обстоит не лучше: онлайн Starfield составляет 18,4 тыс. игроков, а специального издания «Скайрима» — 19,6 тыс. игроков. До подобного результата новый тайтл Bethesda опустился спустя два месяца после релиза.

Starfield от авторов «Скайрима» вышла 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. За две недели после релиза в космическую RPG сыграло более 10 млн человек. Напомним, на прошло недели для тайтла вышла бета-версия крупного патча со множеством изменений.

Больше подробностей
Для Starfield вышла бета-версия патча со множеством изменений
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