Шутер Escape from Tarkov: Arena выйдет в декабре

14 ноября разработчики шутера Escape from Tarkov: Arena из Battlestate Games объявили, что игра выйдет уже в первой половине декабря. К сожалению, конкретную дату авторы не раскрыли.

Владельцы предзаказов на тайтл или максимального издания Escape from Tarkov будут получать доступ к шутеру волнами. Кроме того, за предварительную покупку игры дадут пресет снаряжения Рыжего из сериала «Хроники Рыжего» (+10% к заработку денег). Владельцы издания Edge of Darkness для Escape From Tarkov получат доступ к Escape from Tarkov: Arena бесплатно.

Escape from Tarkov: Arena представляет собой классический сессионный шутер в духе Call of Duty или Counter-Strike, но на хардкорном фундаменте Escape from Tarkov. Связь двух игр будет достаточно тесной, поскольку у «Арена» и EFT будет частично совместный контент — например, общий основной персонаж, оружие и экипировка.