Ридли Скотт: съёмки «Гладиатора 2» возобновятся через пару недель

Постановщик грядущего «Гладиатора 2» Ридли Скотт дал большое интервью изданию Deadline. В нём 85-летний режиссёр рассказал в том числе о состоянии производства ленты, съёмки которой пришлось отложить на четыре месяца из-за забастовки актёров Голливуда.

Скотт подтвердил, что за первую половину лета успел снять примерно 90 минут готового материала — ему осталось отснять ещё примерно столько же. Что касается возвращения к рабочему процессу, то съёмки «Гладиатора 2» должны возобновиться уже через пару недель.

Мы возобновим работу через пару недель. Слава богу, всё наконец-то закончилось. Мы отсняли около 90 минут готового материала. Сейчас декорации приводят в надлежащий вид. Мне нужно снять ещё 90 минут.

Главные роли в «Гладиаторе 2» играют Пол Мескал, Конни Нильсен, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джимон Хонсу и Джозеф Куинн. События сиквела развернутся через 25 лет после событий оригинального фильма. Премьера картины всё ещё запланирована на 22 ноября 2024 года.